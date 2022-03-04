Menu
Account
Sign In
Back

2012 Chevrolet Camaro

150,000 KM

Details Description Features

$14,990

+ tax & licensing
Make it Yours
$14,990

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2012 Chevrolet Camaro

2012 Chevrolet Camaro

1LT *6 SPEED MANUAL-3.6L V6-UPGRADED SOUND SYSTEM*

Watch This Vehicle

2012 Chevrolet Camaro

1LT *6 SPEED MANUAL-3.6L V6-UPGRADED SOUND SYSTEM*

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8589821
  2. 8589821
  3. 8589821
  4. 8589821
  5. 8589821
  6. 8589821
  7. 8589821
  8. 8589821
  9. 8589821
  10. 8589821
  11. 8589821
  12. 8589821
  13. 8589821
Contact Seller

$14,990

+ taxes & licensing

150,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8589821
  • Stock #: W22-121
  • VIN: 2G1FF1E32C9188640

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-121
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

HOT LIPSTICK RED ON BLACK!! 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION!! 3.6L 6 CYLINDER!! FULL POWER OPTIONS!! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES!! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! CRUISE CONTROL! ONSTAR!! TINTED WINDOWS!! BLACKED OUT WHEELS!! CUSTOM UPGRADED SOUND SYSTEM WITH AMPLIFIERS AND BOOM BOX!! MODIFIED EXHAUST AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! CHARGER, CHALLENGER, MUSTANG, CORVETTE AVAILABLE.

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Smart Device Integration
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Telematics
Navigation from Telematics
Bluetooth Connection
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2018 Toyota RAV4 XLE...
 180,000 KM
$26,999 + tax & lic
2010 Toyota Camry HY...
 200,000 KM
$11,888 + tax & lic
2002 Chevrolet Corve...
 168,000 KM
$23,777 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory