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416-766-2277
2012 Chevrolet Camaro
1LT *6 SPEED MANUAL-3.6L V6-UPGRADED SOUND SYSTEM*
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8589821
- Stock #: W22-121
- VIN: 2G1FF1E32C9188640
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 6-cylinder
- Stock # W22-121
- Mileage 150,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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