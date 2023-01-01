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2012 Chevrolet Camaro

98,000 KM

Details Description Features

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2012 Chevrolet Camaro

2012 Chevrolet Camaro

CONVERTIBLE 1LT RS PACKAGE-CAMERA-NEW TIRES

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2012 Chevrolet Camaro

CONVERTIBLE 1LT RS PACKAGE-CAMERA-NEW TIRES

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

  1. 9637285
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98,000KM
Used
  • Listing ID: 9637285
  • Stock #: W23-62
  • VIN: 2G1FB3D36C9166648

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W23-62
  • Mileage 98,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Emergency Trunk Release
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Floor mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
Smart Device Integration
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Intermittent Wipers
Power Outlet
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cloth Seats
Power Driver Seat
Telematics
Navigation from Telematics
Convertible Soft Top
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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