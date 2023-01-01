$21,888+ tax & licensing
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2012 Chevrolet Camaro
CONVERTIBLE 1LT RS PACKAGE-CAMERA-NEW TIRES
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
$21,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9637285
- Stock #: W23-62
- VIN: 2G1FB3D36C9166648
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W23-62
- Mileage 98,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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