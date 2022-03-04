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416-766-2277
2012 Chevrolet Express
Commercial Cutaway 3500 UNICELL BUBBLE VAN-5 TO CHOOSE FROM-CERTIFIED!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$22,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8550818
- Stock #: M22-174
- VIN: 1GB0G2CA1C1126284
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # M22-174
- Mileage 240,000 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
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