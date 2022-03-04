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2012 Chevrolet Express

240,000 KM

Details Description Features

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2012 Chevrolet Express

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Commercial Cutaway 3500 UNICELL BUBBLE VAN-5 TO CHOOSE FROM-CERTIFIED!

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Commercial Cutaway 3500 UNICELL BUBBLE VAN-5 TO CHOOSE FROM-CERTIFIED!

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 8550818
  • Stock #: M22-174
  • VIN: 1GB0G2CA1C1126284

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # M22-174
  • Mileage 240,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
ABS
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Bucket Seats
Engine Immobilizer
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet
Automatic Headlights
Steel Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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