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2012 Dodge Challenger

104,000 KM

Details Description Features

$23,880

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2012 Dodge Challenger

2012 Dodge Challenger

R/T CLASSIC- 5.7L V8 HEMI POWERED-NEW TIRES

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2012 Dodge Challenger

R/T CLASSIC- 5.7L V8 HEMI POWERED-NEW TIRES

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$23,880

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104,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6871950
  • Stock #: W21-145
  • VIN: 2C3CDYBT2CH236676

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # W21-145
  • Mileage 104,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

R-T CLASSIC- 5.7L V8 HEMI POWERED-NEW TIRES
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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