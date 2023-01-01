$16,477+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2012 Dodge Grand Caravan
SXT FULL STOW N GO **ONLY 47KM-1 OWNER**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$16,477
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10326330
- Stock #: 12 CARVAN 47KM
- VIN: 2C4RDGBG7CR131869
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # 12 CARVAN 47KM
- Mileage 47,000 KM
Vehicle Description
CERTIFICATION INCLUDED!! 1 OWNER GOVERNMENT VAN!! ***ONLY 47,000KM ALL ORIGINAL*** 3.6L V6! 7 PASSENGER FULL STOW N GO SEATING!! FULL POWER OPTIONS!! KEYLESS ENTRY!! BRIGHT WHITE ON BLACK INTERIOR!! TINTED WINDOWS! FULL SERVICE HISTORY! VERY CLEAN INSIDE AND OUT!! READY FOR SOME FAMILY FUN!! RELIABLE AND AFFORDABLE!! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.