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2012 Dodge Grand Caravan

47,000 KM

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47,000KM
Used
  • Listing ID: 10326330
  • Stock #: 12 CARVAN 47KM
  • VIN: 2C4RDGBG7CR131869

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 12 CARVAN 47KM
  • Mileage 47,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION INCLUDED!! 1 OWNER GOVERNMENT VAN!! ***ONLY 47,000KM ALL ORIGINAL*** 3.6L V6! 7 PASSENGER FULL STOW N GO SEATING!! FULL POWER OPTIONS!! KEYLESS ENTRY!! BRIGHT WHITE ON BLACK INTERIOR!! TINTED WINDOWS! FULL SERVICE HISTORY! VERY CLEAN INSIDE AND OUT!! READY FOR SOME FAMILY FUN!! RELIABLE AND AFFORDABLE!! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

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