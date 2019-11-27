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2012 Dodge Journey

SXT, CERTIFIED, BLUET EXCELLENT CONDITION, LOW KMS

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2012 Dodge Journey

SXT, CERTIFIED, BLUET EXCELLENT CONDITION, LOW KMS

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

Contact Seller

$7,885

+ taxes & licensing

  • 127,327KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4349673
  • VIN: 3C4PDCCG2CT262249
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

SXT, BLUETOOTH, CERTIFIED, NEWER TIRES, ALUMINUM RIMS, 127000 KMS, VERY CLAN, RUNS GREAT, GREAT FAMILY SUV, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, BLUETOOTH, NICE NEWER TIRES, CERTIFIED, TOUCH SCREEN, WELL MAINTAINED, IN EXCELLENT CONDITION, NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE,
FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT,
LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,
LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO
PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE
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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS,
ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS
ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Passenger Air Bag On/Off Switch
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Luggage Rack
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Rear Reading Lamps
  • Push Button Start
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Split Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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