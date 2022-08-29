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2012 Ford Escape

100,000 KM

Details Description Features

$12,450

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2012 Ford Escape

2012 Ford Escape

XLT 4WD-ONLY 103,000KM-BLUETOOTH-1 OWNER-CERTIFIED

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2012 Ford Escape

XLT 4WD-ONLY 103,000KM-BLUETOOTH-1 OWNER-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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100,000KM
Used
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  • Listing ID: 9048715
  • VIN: 1FMCU9DG7CKB86024

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Mileage 100,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Tire Pressure Monitor
Front Reading Lamps
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Temporary spare tire
Luggage Rack
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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