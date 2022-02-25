$8,888+ tax & licensing
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416-766-2277
2012 Ford Focus
SE **AUTOMATIC-1 OWNER-NO ACCIDENTS-ONLY 80,000KM**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$8,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8295978
- Stock #: W22-60
- VIN: 1FAHP3F22CL192572
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-60
- Mileage 80,000 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
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