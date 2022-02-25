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2012 Ford Focus

80,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2012 Ford Focus

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SE **AUTOMATIC-1 OWNER-NO ACCIDENTS-ONLY 80,000KM**

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 8295978
  • Stock #: W22-60
  • VIN: 1FAHP3F22CL192572

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-60
  • Mileage 80,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Power Outlet
Power Steering
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Automatic Headlights
Fog Lamps
Temporary spare tire
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Wheel Covers
Driver Restriction Features

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