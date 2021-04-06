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2012 Ford Mustang

160,000 KM

Details Description Features

$18,480

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2012 Ford Mustang

2012 Ford Mustang

GT

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2012 Ford Mustang

GT

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$18,480

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160,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6862416
  • Stock #: W21-125
  • VIN: 1ZVBP8CF1C5254680

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Locking/Limited Slip Differential
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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