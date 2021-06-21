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2012 Ford Mustang

49,000 KM

Details Description Features

$52,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2012 Ford Mustang

2012 Ford Mustang

GT ROUSH SUPERCHARGED **ALL ORIGINAL**

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2012 Ford Mustang

GT ROUSH SUPERCHARGED **ALL ORIGINAL**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$52,900

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49,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7529842
  • Stock #: W21-
  • VIN: 1ZVBP8CF5C5227451

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # W21-
  • Mileage 49,000 KM

Vehicle Description

THIS IS THE REAL DEAL!! SUPER RARE TRUE **ROUSH STAGE 3** MUSTANG!!! SERIAL #12-0145!! PREVIOUSLY OWNED BY A FORD EXECUTIVE IN ONTARIO AND CUSTOM BUILT BY THE ROUSH FACTORY IN LIVONIA MICHIGAN!!

ALL ORIGINAL!! NO ACCIDENTS! NO MODIFICATIONS!! ONLY 49,000KM ALL ORIGINAL!!

540HP 5.0L V8 COYOTE ENGINE WITH A ROUSH STAGE 3 SUPERCHARGER!! 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION!! JET BLACK ON BLACK LEATHER ROUSH SEATS!! FULLY LOADED!! FACTORY NAVIGATION!! 3 PIECE WRAP AROUND SPOILER! SIDE LOUVERS! 20 INCH WHEELS WITH 305/35/20 MICKEY THOMPSON GT STREET S/S TIRES IN THE REARS AND 275/35/20 IN THE FRONT!! HEATED SEATS! BLUETOOTH!! NEVER SEEN RAIN!! **CAR COVER INCLUDED** THIS WILD PONY IS A TRUE COLLECTOR!! SEE LINKS BELOW FOR MORE DETAILS ON CAR!!

https://www.roushperformance.com/vehicles/archive/mustang-2012-hyper.html

https://vhr.carfax.ca/?id=r9msfuUp48KvbO05bl%2BzsGwTSsQEBT6H

BEST DEAL IN TOWN! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! ATTENTION CAMARO, CHALLENGER, CORVETTE, SHELBY, CHARGER, VIPER, CHEVELLE, BOSS LOVERS!! THIS BLACK BEAUTY MUST BE SEEN TO BE APPRECIATED!!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 20 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 -  2 2 7 7

Vehicle Features

GT ROUSH SUPERCHARGED **ALL ORIGINAL**
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Locking/Limited Slip Differential
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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