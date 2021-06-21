2012 Ford Mustang

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THIS IS THE REAL DEAL!! SUPER RARE TRUE **ROUSH STAGE 3** MUSTANG!!! SERIAL #12-0145!! PREVIOUSLY OWNED BY A FORD EXECUTIVE IN ONTARIO AND CUSTOM BUILT BY THE ROUSH FACTORY IN LIVONIA MICHIGAN!!
ALL ORIGINAL!! NO ACCIDENTS! NO MODIFICATIONS!! ONLY 49,000KM ALL ORIGINAL!!
540HP 5.0L V8 COYOTE ENGINE WITH A ROUSH STAGE 3 SUPERCHARGER!! 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION!! JET BLACK ON BLACK LEATHER ROUSH SEATS!! FULLY LOADED!! FACTORY NAVIGATION!! 3 PIECE WRAP AROUND SPOILER! SIDE LOUVERS! 20 INCH WHEELS WITH 305/35/20 MICKEY THOMPSON GT STREET S/S TIRES IN THE REARS AND 275/35/20 IN THE FRONT!! HEATED SEATS! BLUETOOTH!! NEVER SEEN RAIN!! **CAR COVER INCLUDED** THIS WILD PONY IS A TRUE COLLECTOR!! SEE LINKS BELOW FOR MORE DETAILS ON CAR!!
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301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
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