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2012 GMC Savana

130,000 KM

Details Description Features

$22,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2012 GMC Savana

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Cargo Van 2500 **NO WINDOWS ALL AROUND-WE FINANCE-CERTIFIED**

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2012 GMC Savana

Cargo Van 2500 **NO WINDOWS ALL AROUND-WE FINANCE-CERTIFIED**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8324982
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  • Listing ID: 8324982
  • Stock #: M21-366
  • VIN: 1GTW7FCA8C1122665

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # M21-366
  • Mileage 130,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Bucket Seats
Trip Computer
Front Reading Lamps
Engine Immobilizer
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Rear Reading Lamps
Power Outlet
Steel Wheels

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