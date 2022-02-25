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416-766-2277
2012 GMC Savana
Cargo Van 2500 **NO WINDOWS ALL AROUND-WE FINANCE-CERTIFIED**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$22,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8324982
- Stock #: M21-366
- VIN: 1GTW7FCA8C1122665
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # M21-366
- Mileage 130,000 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
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