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2012 Honda Accord

180,000 KM

Details Description Features

$13,888

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2012 Honda Accord

2012 Honda Accord

Cpe EX-L V6-6 SPD-LEATHER-ROOF-NAVI-RIMS-LOWERED-SKIRTS!

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2012 Honda Accord

Cpe EX-L V6-6 SPD-LEATHER-ROOF-NAVI-RIMS-LOWERED-SKIRTS!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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180,000KM
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  • Listing ID: 9243454
  • Stock #: W22-489
  • VIN: 1HGCS2A89CA800514

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-489
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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