2012 Mercedes-Benz GL-Class

Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 154,000 KM
Vehicle Description
2012 MERCEDES-BENZ GL550 4MATIC - GRAND EDITION - AMG SPORT PACKAGE - 7 PASSENGER SEATING - KEYLESS GO - BACKUP CAMERA - PARKTRONIC - DOUBLE SUNROOF - 21" AMG WHEELS ON BRAND NEW TIRES - ADAPTIVE DAMPING SYSTEM - BI-XENON ACTIVE HEADLIGHTS - MULTI-CONTOUR SEATS - HEATED AND VENTILATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - ILLUMINATED DOOR SILLS - TRAILER COUPLING - POWER FOLDING MIRRORS - APPLE CARPLAY - MERCEDES-BENZ MEDIA INTERFACE - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - AND SO MUCH MORE.
ACCIDENT FREE - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - $20,900 - HST AND LICENSING EXTRA - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/
