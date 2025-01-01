Menu
2012 MERCEDES-BENZ GL550 4MATIC - GRAND EDITION - AMG SPORT PACKAGE - 7 PASSENGER SEATING - KEYLESS GO - BACKUP CAMERA - PARKTRONIC - DOUBLE SUNROOF - 21 AMG WHEELS ON BRAND NEW TIRES - ADAPTIVE DAMPING SYSTEM - BI-XENON ACTIVE HEADLIGHTS - MULTI-CONTOUR SEATS - HEATED AND VENTILATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - ILLUMINATED DOOR SILLS - TRAILER COUPLING - POWER FOLDING MIRRORS - APPLE CARPLAY - MERCEDES-BENZ MEDIA INTERFACE - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - AND SO MUCH MORE.

ACCIDENT FREE - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - $20,900 - HST AND LICENSING EXTRA

2012 Mercedes-Benz GL-Class

154,000 KM

$20,900

+ taxes & licensing
2012 Mercedes-Benz GL-Class

GL550 4MATIC-GRAND EDITION-AMG SPORT PKG-CARPLAY

13164296

2012 Mercedes-Benz GL-Class

GL550 4MATIC-GRAND EDITION-AMG SPORT PKG-CARPLAY

Location

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7

416-252-1919

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
154,000KM
Excellent Condition
VIN 4JGBF8GE9CA788553

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 154,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
Lumbar Support
Anti-Theft System

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Mechanical

Power Steering
Trailer Hitch
Push Button Start

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats

Comfort

Sunroof / Moonroof

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Automatic Headlights
SiriusXM Radio
Apple CarPlay

Convenience

Proximity Key

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Dell Fine Cars

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

416-252-1919

Dell Fine Cars

416-252-1919

2012 Mercedes-Benz GL-Class