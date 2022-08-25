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2012 Toyota 4Runner

120,000 KM

Details Description Features

$26,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2012 Toyota 4Runner

2012 Toyota 4Runner

4WD-7 PASSENGER-ROOF-CAMERA-HEATED LEATHER-TV DVD!

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2012 Toyota 4Runner

4WD-7 PASSENGER-ROOF-CAMERA-HEATED LEATHER-TV DVD!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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$26,900

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120,000KM
Used
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  • Listing ID: 8990344
  • VIN: JTEBU5JR2C5080590

Vehicle Details

  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 120,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
SR5 PACKAGE!! BLACK ON BLACK LEATHER!! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 4.0L V6!! AUTOMATIC! 4WD! HEATED SEATS! BACK UP CAMERA! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! TV DVD!! POWER SUNROOF! CRUISE CONTROL! FULL POWER OPTIONS!! RUNNING BOARDS!! ALLOY WHEELS!! ICE COLD AIR!! AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Front Reading Lamps
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Fog Lamps
Running Boards/Side Steps
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Wheel Locks
Knee Air Bag
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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416-766-XXXX

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