$26,900+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2012 Toyota 4Runner
4WD-7 PASSENGER-ROOF-CAMERA-HEATED LEATHER-TV DVD!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$26,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8990344
- VIN: JTEBU5JR2C5080590
Vehicle Details
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Mileage 120,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
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Vehicle Features
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