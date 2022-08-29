$16,999+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2012 Toyota Camry
HYBRID LE HYBRID **1 OWNER-PUSH BUTTON-2 SETS OF WHEELS**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$16,999
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9306982
- VIN: 4T1BD1FK7CU017205
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 140,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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