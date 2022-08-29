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2012 Toyota Camry

140,000 KM

Details Description Features

$16,999

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2012 Toyota Camry

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HYBRID LE HYBRID **1 OWNER-PUSH BUTTON-2 SETS OF WHEELS**

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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140,000KM
Used
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  • Listing ID: 9306982
  • VIN: 4T1BD1FK7CU017205

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Temporary spare tire
Knee Air Bag

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