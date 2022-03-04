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2012 Toyota Prius

130,000 KM

Details Description Features

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2012 Toyota Prius

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HYBRID-MOON ROOF-BACK UP CAMERA-2 SETS OF WHEELS!!

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 8470803
  • Stock #: 12 PRIUS BLACK
  • VIN: JTDKN3DU5C5380310

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 12 PRIUS BLACK
  • Mileage 130,000 KM

Vehicle Description

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST**

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Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Front Reading Lamps
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Reading Lamps
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Keyless Start
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cargo shade
Pass-Through Rear Seat
Wheel Covers
Wheel Locks
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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