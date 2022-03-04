$16,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2012 Toyota Prius
HYBRID-MOON ROOF-BACK UP CAMERA-2 SETS OF WHEELS!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$16,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8470803
- Stock #: 12 PRIUS BLACK
- VIN: JTDKN3DU5C5380310
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 12 PRIUS BLACK
- Mileage 130,000 KM
Vehicle Description
**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST**
HAVE YOU SEEN THE GAS PRICES!! ATTENTION UBER, LYFT AND SKIP THE DISH DRIVERS!! 1 LADY OWNER! VERY WELL MAINTAINED!! CARFAX VERIFIED!!
JUST TRADED IN ON BRAND NEW TESLA!!! ***ONLY 130,000KM ALL ORIGINAL***
FULLY EQUIPPED!! FINISHED IN JET BLACK ON PLUSH GREY INTERIOR!! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES!! 1.8L I-4CYL HYBRID!! AUTOMATIC!! BACK UP CAMERA!! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE!! ***POWER MOONROOF*** PUSH BUTTON START!! CRUISE CONTROL!! KEYLESS ENTRY!! FULL SERVICE HISTORY FROM TOYOTA DEALER!!! 2 SETS OF WHEELS AND TIRES AND SO MUCH MORE!! NICE & CLEAN!! BEST DEAL IN TOWN!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST!! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C!!** WE GUARANTEE ALL VEHICLES!! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES!! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!! COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS!! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!! FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT.... COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 301 WESTON ROAD TORONTO, ON M6N 3P1 416-766-2277
Vehicle Features
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