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2012 Toyota Sienna

187,000 KM

Details Description Features

$17,490

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2012 Toyota Sienna

2012 Toyota Sienna

SE V6 P/DOORS-LEATHER-ROOF-CAMERA-NO ACCIDENTS!!

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2012 Toyota Sienna

SE V6 P/DOORS-LEATHER-ROOF-CAMERA-NO ACCIDENTS!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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187,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7807959
  • Stock #: W21-323
  • VIN: 5TDXK3DC1CS189693

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 187,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

SE V6 P/DOORS-LEATHER-ROOF-CAMERA-NO ACCIDENTS!!
Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Liftgate
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
Climate Control
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Split Bench Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Wheel Locks
Knee Air Bag
Transmission Overdrive Switch
Premium Synthetic Seats
Sun/Moonroof

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