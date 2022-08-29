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2012 Toyota Yaris

160,000 KM

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$9,888

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2012 Toyota Yaris

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AUTOMATIC-1.5L 4 CYLINDER GAS SAVER-CERTIFIED!!

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2012 Toyota Yaris

AUTOMATIC-1.5L 4 CYLINDER GAS SAVER-CERTIFIED!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 9286081
  • Stock #: W22-483
  • VIN: JTDBT4K39CL040160

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-483
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION INCLUDED! 1.5L 4 CYLINDER GAS SAVER! AUTOMATIC!! POWER WINDOWS!! TOYOTA RELIABILITY!! VERY WELL MAINTAINED!! CARFAX VERIFIED!! LADY DRIVEN BY MOLLY MAID SERVICES!! ATTENTION STUDENTS, UBER, LYFT AND SKIP THE DISH DRIVERS!! AFFORDABLE, RELIABLE AND FUEL EFFICENT!! NICE, CLEAN & READY TO GO! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! RAV4, ROGUE AVAILABLE. COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY! FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT.... COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 301 WESTON ROAD TORONTO, ON M6N 3P1 4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Bucket Seats
Immobilizer
Floor mats
Rear Bench Seat
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Defrost
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Adjustable Steering Wheel
Steel Wheels
Temporary spare tire
Wheel Covers
Bluetooth Connection

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