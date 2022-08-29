$9,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2012 Toyota Yaris
AUTOMATIC-1.5L 4 CYLINDER GAS SAVER-CERTIFIED!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$9,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9286081
- Stock #: W22-483
- VIN: JTDBT4K39CL040160
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-483
- Mileage 160,000 KM
Vehicle Description
CERTIFICATION INCLUDED! 1.5L 4 CYLINDER GAS SAVER! AUTOMATIC!! POWER WINDOWS!! TOYOTA RELIABILITY!! VERY WELL MAINTAINED!! CARFAX VERIFIED!! LADY DRIVEN BY MOLLY MAID SERVICES!! ATTENTION STUDENTS, UBER, LYFT AND SKIP THE DISH DRIVERS!! AFFORDABLE, RELIABLE AND FUEL EFFICENT!! NICE, CLEAN & READY TO GO! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! RAV4, ROGUE AVAILABLE. COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY! FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT.... COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 301 WESTON ROAD TORONTO, ON M6N 3P1 4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.