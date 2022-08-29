$16,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2012 Volkswagen Beetle
HIGHLINE-AUTOMATIC-ONLY 70KM-NO ACCIDENTS-LEATHER!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$16,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9243460
- Stock #: W22-463
- VIN: 3VWJX7AT2CM602107
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Dark Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 5-cylinder
- Stock # W22-463
- Mileage 70,000 KM
Vehicle Description
ATTENTION HERBIE FANS!!!! NO ACCIDENTS!! ONLY 70,000KM ALL ORIGINAL!! LADY DRIVEN!! CARFAX VERIFIED! WE FINANCE! CERTIFICATION INCLUDED!!
**HIGHLINE MODEL** 2.5L 4 CYLINDER GAS SAVER!! FULLY LOADED!! 18 INCH ALLOY WHEELS!! HEATED LEATHER SEATS!! KEYLESS ENTRY!! SPOILER! TINTED WINDOWS!! REMOTE STARTER AND SO MUCH MORE!! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! JETTA, GOLF, PASSAT, CABRIO AVAILABLE.
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.