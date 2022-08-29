Menu
Account
Sign In
Back

2012 Volkswagen Beetle

70,000 KM

Details Description Features

$16,888

+ tax & licensing
Make it Yours
$16,888

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2012 Volkswagen Beetle

2012 Volkswagen Beetle

HIGHLINE-AUTOMATIC-ONLY 70KM-NO ACCIDENTS-LEATHER!

Watch This Vehicle

2012 Volkswagen Beetle

HIGHLINE-AUTOMATIC-ONLY 70KM-NO ACCIDENTS-LEATHER!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller

$16,888

+ taxes & licensing

70,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9243460
  • Stock #: W22-463
  • VIN: 3VWJX7AT2CM602107

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Dark Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 5-cylinder
  • Stock # W22-463
  • Mileage 70,000 KM

Vehicle Description

ATTENTION HERBIE FANS!!!! NO ACCIDENTS!! ONLY 70,000KM ALL ORIGINAL!! LADY DRIVEN!! CARFAX VERIFIED! WE FINANCE! CERTIFICATION INCLUDED!!

**HIGHLINE MODEL** 2.5L 4 CYLINDER GAS SAVER!! FULLY LOADED!! 18 INCH ALLOY WHEELS!! HEATED LEATHER SEATS!! KEYLESS ENTRY!! SPOILER! TINTED WINDOWS!! REMOTE STARTER AND SO MUCH MORE!! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! JETTA, GOLF, PASSAT, CABRIO AVAILABLE.

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Rear Bench Seat
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Intermittent Wipers
A/C
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2017 Hyundai Elantra...
 144,000 KM
$15,888 + tax & lic
2014 Ford Focus SE *...
 70,000 KM
$12,450 + tax & lic
2014 Mercedes-Benz G...
 130,000 KM
$20,888 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory