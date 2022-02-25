Menu
Account
Sign In
Back

2013 Audi A5

175,929 KM

Details Description

$14,900

+ tax & licensing
Make it Yours
$14,900

+ taxes & licensing

Auto Gallery

416-633-0000

Contact Seller
2013 Audi A5

2013 Audi A5

Coupe TFSI QUATTRO PREMIUM PLUS

Watch This Vehicle

2013 Audi A5

Coupe TFSI QUATTRO PREMIUM PLUS

Location

Auto Gallery

155 Champagne Dr, Unit #7, Toronto, ON M3J 2C6

416-633-0000

  1. 8327856
  2. 8327856
  3. 8327856
  4. 8327856
  5. 8327856
  6. 8327856
  7. 8327856
  8. 8327856
  9. 8327856
  10. 8327856
  11. 8327856
  12. 8327856
  13. 8327856
  14. 8327856
  15. 8327856
  16. 8327856
  17. 8327856
  18. 8327856
  19. 8327856
  20. 8327856
  21. 8327856
  22. 8327856
  23. 8327856
  24. 8327856
  25. 8327856
  26. 8327856
  27. 8327856
  28. 8327856
  29. 8327856
  30. 8327856
  31. 8327856
  32. 8327856
  33. 8327856
  34. 8327856
  35. 8327856
  36. 8327856
  37. 8327856
  38. 8327856
  39. 8327856
  40. 8327856
  41. 8327856
  42. 8327856
  43. 8327856
  44. 8327856
  45. 8327856
Contact Seller

$14,900

+ taxes & licensing

175,929KM
Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8327856
  • Stock #: AUTO800
  • VIN: WAULFBFR3DA031138

Vehicle Details

  • Exterior Colour Cuvee Silver Metallic
  • Body Style Coupe
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Stock # AUTO800
  • Mileage 175,929 KM

Vehicle Description

2013 AUDI A5 COUPE TFSI QUATTRO PREMIUM PLUS, 2.0L 4CYL TURBO ENGINE & 8 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION WITH MANUAL MODE, AWD, 211 HORSE POWER, ACCIDENT FREE, THREE PREVIOUS OWNERS, LOCAL ONTARIO VEHICLE, NAVIGATION, LARGE SUNROOF, BLUETOOTH, KEYLESS & PASSIVE ENTRY, PUSH BUTTON START, DRIVER & PASSENGER POWER HEATED SEATS, DRIVER MEMORY SEAT, DUAL CLIMATE CONTROL, POWER WINDOWS, LOCKS & HEATED SIDE MIRRORS, TILT STEERING, CD PLAYER, 2 SD MEMORY CARD OUTLETS, FOG LIGHTS, TRACTION CONTROL, STABILITY CONTROL, ABS, 18" ALLOYS & MUCH MORE... AS PER CARFAX REPORT: GLASS RECORDS FOUND IN 2015, 2016 & 2018. TOTAL INSURANCE CLAIMS OF $907.00.


ALL OUR VEHICLES ARE PRE-INSPECTED PRIOR TO PURCHASE & THEY ARE CERTIFIABLE & IN A HEALTHY CONDITION. MAJORITY OF OUR VEHICLES ARE PURCHASED FROM A COMBINATION OF TRADE-INS, STRAIGHT BUYS OR PURCHASED DIRECTLY FROM OTHER DEALERS. WE GIVE OUR CLIENTS THE OPTION OF PURCHASING A VEHICLE AS IT IS & HAVING IT CERTIFIED AT A SERVICE SHOP OF THEIR CHOICE. IF A CLIENT WOULD LIKE AUTO GALLERY TO LOOK AFTER THE SAFETY CERTIFICATION WE WILL GLADLY HAVE THE VEHICLE CERTIFIED BY A PROFESSIONAL, LICENSED & REGISTRED SERVICE SHOP AT WHICH POINT AUTO GALLERY WILL BE RESPONSIBLE FOR ANY SAFETY RELATED ITEMS FOR 36 DAYS OR 1,500 KILOMETERS FROM THE DATE OF CERTIFICATION, THEREFORE & AS PER OMVIC REGULATIONS WE ARE REQUIRED TO DECLARE THE FOLLOWING DISCLOSURE: THIS VEHICLE IS SOLD UNFIT. IT IS NOT CERTIFIED & NOT DRIVEABLE. SAFETY CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR A FLAT FEE OF $599.00. TAX & LICENSING ARE EXTRA.


EXTENDED WARRANTY & FLEXIBLE LOW RATE FINANCING AVAILABLE (OAC & APR). ALL TYPES OF CREDIT APPLICATIONS ACCEPTED WITH GUARANTEED APPROVAL. NO HAGGLES, NO HASSLES & SIMPLY OUR BEST PRICE UP FRONT. AUTO GALLERY IS A PROUD MEMBER OF UCDA, OMVIC & CAR-FAX & CLIENT SATISFACTION IS OUR TOP PRIORITY. PLEASE VISIT OUR WEBSITE www.AUTOGALLERYINC.ca TO VIEW THE ENTIRE INVENTORY OR DROP BY OUR INDOOR SHOWROOM AT 155 CHAMPAGNE DRIVE, TORONTO, ONTARIO. M3J 2C6. TEL: 416.633.0000.

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Auto Gallery

2016 Audi A7 S-LINE ...
 63,568 KM
$39,800 + tax & lic
2011 Lincoln MKZ V6 ...
 185,818 KM
$6,900 + tax & lic
2013 Audi A6 TFSI QU...
 107,905 KM
$18,900 + tax & lic

Email Auto Gallery

Auto Gallery

Auto Gallery

155 Champagne Dr, Unit #7, Toronto, ON M3J 2C6

Call Dealer

416-633-XXXX

(click to show)

416-633-0000

Quick Links
Directions Website Inventory