Menu
Account
Sign In
<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED } **ONLY 70,000KM!! NO ACCIDENTS!! CARFAX VERIFIED!! BMW DEALER SERVICED!!**</p><p>#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?</p><p>EXPERIENCE LUXURY AND PERFORMANCE WITH THE 2013 BMW 650I X DRIVE GRAN COUPE SPORT!</p><p>TURN HEADS WITH ITS STUNNING ATHENS BLUE EXTERIOR AND ENJOY THE ULTIMATE DRIVING EXPERIENCE WITH THE SPORT PACKAGE.</p><p>FEATURING A POWERFUL 4.4L TWIN-TURBO V8 ENGINE PRODUCING 445 HORSEPOWER, ALL-WHEEL DRIVE, AND TOP-OF-THE-LINE TECHNOLOGY.</p><p>PREMIUM LEATHER INTERIOR, NAVIGATION SYSTEM, AND ADVANCED SAFETY FEATURES ENSURE COMFORT AND PEACE OF MIND ON EVERY DRIVE. MULTI SPOKE RED MIST RIMS!</p><p>SPECIFICATIONS INCLUDE 0 TO 60 MPH IN JUST 4.3 SECONDS, 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION, 20-INCH M SPORT ALLOY WHEELS, ADAPTIVE LED HEADLIGHTS, AND HARMAN KARDON SURROUND SOUND SYSTEM.</p><p>DONT MISS OUT ON THIS EXCEPTIONAL VEHICLE. CONTACT US TODAY!</p><p>TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!</p><p>WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!</p><p>COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!<br>FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUVS..AND SEDANS PLEASE VISIT....</p><p>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON<br>301 WESTON ROAD<br>TORONTO, ON M6N 3P1<br>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2013 BMW 6 Series

Details Description Features

$24,977

+ tax & licensing
Make it Yours

2013 BMW 6 Series

650i xDrive AWD Gran Coupe NAVI-ROOF-CAM-ONLY 70KM

Watch This Vehicle

2013 BMW 6 Series

650i xDrive AWD Gran Coupe NAVI-ROOF-CAM-ONLY 70KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 11776887
  2. 11776887
  3. 11776887
  4. 11776887
  5. 11776887
  6. 11776887
  7. 11776887
  8. 11776887
  9. 11776887
  10. 11776887
  11. 11776887
  12. 11776887
  13. 11776887
  14. 11776887
  15. 11776887
  16. 11776887
  17. 11776887
  18. 11776887
Contact Seller

$24,977

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
CALL
VIN WBA6B4C50DDG67944

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour White
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # MM22-103
  • Mileage 0

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **ONLY 70,000KM!! NO ACCIDENTS!! CARFAX VERIFIED!! BMW DEALER SERVICED!!**

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

EXPERIENCE LUXURY AND PERFORMANCE WITH THE 2013 BMW 650I X DRIVE GRAN COUPE SPORT!

TURN HEADS WITH ITS STUNNING ATHENS BLUE EXTERIOR AND ENJOY THE ULTIMATE DRIVING EXPERIENCE WITH THE SPORT PACKAGE.

FEATURING A POWERFUL 4.4L TWIN-TURBO V8 ENGINE PRODUCING 445 HORSEPOWER, ALL-WHEEL DRIVE, AND TOP-OF-THE-LINE TECHNOLOGY.

PREMIUM LEATHER INTERIOR, NAVIGATION SYSTEM, AND ADVANCED SAFETY FEATURES ENSURE COMFORT AND PEACE OF MIND ON EVERY DRIVE. MULTI SPOKE RED MIST RIMS!

SPECIFICATIONS INCLUDE 0 TO 60 MPH IN JUST 4.3 SECONDS, 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION, 20-INCH M SPORT ALLOY WHEELS, ADAPTIVE LED HEADLIGHTS, AND HARMAN KARDON SURROUND SOUND SYSTEM.

DON'T MISS OUT ON THIS EXCEPTIONAL VEHICLE. CONTACT US TODAY!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Keyless Start

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Power Folding Mirrors
MP3 Capability
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

Used 2019 Subaru Forester SPORT-EYESIGHT PKG-SUNROOF-AWD-CLEAN CARFAX for sale in Toronto, ON
2019 Subaru Forester SPORT-EYESIGHT PKG-SUNROOF-AWD-CLEAN CARFAX 140,000 KM $18,980 + tax & lic
Used 2020 Toyota Corolla LE-AUTOMATIC-BLIND SPOT-LDW-CARPLAY-87KM for sale in Toronto, ON
2020 Toyota Corolla LE-AUTOMATIC-BLIND SPOT-LDW-CARPLAY-87KM 87,000 KM $18,999 + tax & lic
Used 2022 Toyota Corolla LE-AUTOMATIC-BLIND SPOT-LDW-CARPLAY-81KM for sale in Toronto, ON
2022 Toyota Corolla LE-AUTOMATIC-BLIND SPOT-LDW-CARPLAY-81KM 81,000 KM $22,880 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory
$24,977

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2013 BMW 6 Series