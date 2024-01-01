$24,977+ tax & licensing
2013 BMW 6 Series
650i xDrive AWD Gran Coupe NAVI-ROOF-CAM-ONLY 70KM
2013 BMW 6 Series
650i xDrive AWD Gran Coupe NAVI-ROOF-CAM-ONLY 70KM
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$24,977
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour White
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # MM22-103
- Mileage 0
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **ONLY 70,000KM!! NO ACCIDENTS!! CARFAX VERIFIED!! BMW DEALER SERVICED!!**
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Seating
Media / Nav / Comm
Exterior
Convenience
Windows
Comfort
Additional Features
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