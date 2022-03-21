$13,777+ tax & licensing
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416-766-2277
2013 BMW X3
XDRIVE28i TECH-PREMIUM-EXEC PKG. NAVI-ROOF-1 OWNER
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$13,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8686163
- Stock #: 13 BMW X3
- VIN: 5UXWX9C50D0A19723
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 13 BMW X3
- Mileage 180,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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