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2013 BMW X3

180,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2013 BMW X3

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XDRIVE28i TECH-PREMIUM-EXEC PKG. NAVI-ROOF-1 OWNER

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XDRIVE28i TECH-PREMIUM-EXEC PKG. NAVI-ROOF-1 OWNER

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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180,000KM
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  • Listing ID: 8686163
  • Stock #: 13 BMW X3
  • VIN: 5UXWX9C50D0A19723

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 13 BMW X3
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Floor mats
Rear Bench Seat
Cargo shade
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Premium Sound System
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Immobilizer
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Bluetooth Connection

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