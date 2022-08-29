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2013 Chevrolet Camaro

58,000 KM

Details Description Features

$24,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2013 Chevrolet Camaro

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2SS-BUMBLE BEE TRANSFORMER-LEATHER-SUNROOF

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2013 Chevrolet Camaro

2SS-BUMBLE BEE TRANSFORMER-LEATHER-SUNROOF

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9224839
  • VIN: 2G1FK1EJ4D9116155

Vehicle Details

  • Exterior Colour Yellow
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Mileage 58,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Smart Device Integration
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Heads-Up Display
Telematics
Navigation from Telematics
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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