Menu
Account
Sign In
Back

2013 Dodge Challenger

111,000 KM

Details Description Features

$18,999

+ tax & licensing
Make it Yours
$18,999

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2013 Dodge Challenger

2013 Dodge Challenger

SXT Plus

Watch This Vehicle

2013 Dodge Challenger

SXT Plus

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$18,999

+ taxes & licensing

111,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7529824
  • Stock #: M21-189
  • VIN: 2C3CDYAGXDH680488

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black+Blue
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # M21-189
  • Mileage 111,000 KM

Vehicle Description

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?  **WHOLESALE VALUE BASED PRICING**

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

MOPAR OR NO CAR!! CHECK OUT THIS GOOD LOOKING MUSCLE CAR!! NEW CAR DEALER TRADE IN!!

FULLY LOADED!! MIDNIGHT JAZZ BLUE ON BLACK LEATHER HEATED SEATS!! PARKING SENSORS!! POWER SEATS!! SPOILER!! NAVIGATION!! PUSH BUTTON START!! 20 INCH CHROME ALLOYS!! ICE COLD AIR!! CARFAX VERIFIED!! AND SO MUCH MORE!! NICE, CLEAN & READY TO GO!!

TAKE ADVANTAGE OF OUR WHOLESALE VALUE BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!!  THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C!  WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

SXT PLUS-LEATHER-NAVI-PUSH START-HEATED SEATS!!
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Transmission w/Dual Shift Mode
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2016 Chevrolet Cruze...
 100,000 KM
$9,990 + tax & lic
2014 Ford Mustang CO...
 86,000 KM
$28,990 + tax & lic
2016 Ford Mustang CO...
 165,000 KM
$20,980 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory