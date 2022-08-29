Menu
Account
Sign In
Back

2013 Dodge Grand Caravan

150,000 KM

Details Description Features

$12,980

+ tax & licensing
Make it Yours
$12,980

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2013 Dodge Grand Caravan

2013 Dodge Grand Caravan

SXT-STOW & GO-POWER SLIDING DOORS-CERTIFIED

Watch This Vehicle

2013 Dodge Grand Caravan

SXT-STOW & GO-POWER SLIDING DOORS-CERTIFIED

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9077683
  2. 9077683
  3. 9077683
  4. 9077683
  5. 9077683
  6. 9077683
  7. 9077683
  8. 9077683
  9. 9077683
  10. 9077683
  11. 9077683
  12. 9077683
  13. 9077683
  14. 9077683
Contact Seller

$12,980

+ taxes & licensing

150,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9077683
  • Stock #: W22-363
  • VIN: 2C4RDGBG7DR623366

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-363
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

CANADA'S FAVOURITE MINIVAN!! ***SXT PACKAGE*** ONLY 150,000KM! FINISHED IN BLACK GRANITE ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.6L V-6CYL! AUTOMATIC! 7 PASSENGER FULL STOW & GO SEATING! DUAL POWER SLIDING SLIDING DOORS! CRUISE CONTROL!! REAR POWER WINDOWS!! ALLOY WHEELS & MORE! READY FOR YOUR FAMILY!! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Floor mats
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Luggage Rack
Automatic Headlights
Privacy Glass
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Cloth Seats
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Wheel Covers
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2019 Chrysler Pacifi...
 120,000 KM
$25,999 + tax & lic
2015 Honda Fit LX-AU...
 150,000 KM
$13,980 + tax & lic
2017 Toyota Prius c ...
 164,000 KM
$18,980 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory