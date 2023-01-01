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2013 Dodge Grand Caravan

65,000 KM

Details Description Features

$15,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2013 Dodge Grand Caravan

2013 Dodge Grand Caravan

SXT FULL STOW N GO-ONLY 65KM-1 OWNER-NO ACCIDENTS

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2013 Dodge Grand Caravan

SXT FULL STOW N GO-ONLY 65KM-1 OWNER-NO ACCIDENTS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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65,000KM
Used
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  • Listing ID: 9585037
  • Stock #: M23-55
  • VIN: 2C4RDGBG8DR644601

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # M23-55
  • Mileage 65,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Floor mats
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Luggage Rack
Automatic Headlights
Privacy Glass
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Rear Defrost
Cloth Seats
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Wheel Covers
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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