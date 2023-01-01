$15,990+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2013 Dodge Grand Caravan
SXT FULL STOW N GO-ONLY 65KM-1 OWNER-NO ACCIDENTS
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$15,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9585037
- Stock #: M23-55
- VIN: 2C4RDGBG8DR644601
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # M23-55
- Mileage 65,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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