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2013 Ford Edge

211,033 KM

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2013 Ford Edge

2013 Ford Edge

SEL, NAVIGATION, PAN SUNROOF, CERTIFIED, NO ACCIDE

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2013 Ford Edge

SEL, NAVIGATION, PAN SUNROOF, CERTIFIED, NO ACCIDE

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$7,885

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211,033KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5414324
  • VIN: 2FMDK3JC7DBC59672

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 211,033 KM

Vehicle Description

SEL, NO ACCIDENTS, NAVIGATION, CERTIFIED, PANORAMIC DUAL SUNROOF, LEATHER, HEATED SEATS, COMES WITH BRAND NEW TIRES, IN EXCELLENT CONDITION, COLD AIR, VERY RELIABLE 3.5L V6 ENGINE, LOTS OF CARGO SPACE, BEST PRICE ONLINE IN AUTOTRADER, 

6 MONTHS DRIVERS SHIELD POWERTRAIN WARRANTY FROM LUBRICO WARRANTY INCLUDED, CAN BE UPGRADEDED TO 3 YEARS

NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE, 

BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK

CALL MINIMUM ONE HOUR PRIOR YOUR APPOINTMENT 

TO CONFIRM YOUR TEST DRIVE APPOINTMENT AND YOU MUST BRING YOUR MASK TO BE ABLE TO TEST DRIVE

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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
Rear Spoiler
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Proximity Key
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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