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2013 Ford F-250

190,000 KM

Details Description Features

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2013 Ford F-250

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Super Duty SRW 4WD REGULAR CAB-FLAT DECK BOX-CERTIFIED-FINANCE!!

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2013 Ford F-250

Super Duty SRW 4WD REGULAR CAB-FLAT DECK BOX-CERTIFIED-FINANCE!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8559206
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  • Listing ID: 8559206
  • Stock #: M19-196
  • VIN: 1FTBF2B62DEA94430

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # M19-196
  • Mileage 190,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Front Side Air Bag
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Trip Computer
Front Reading Lamps
Engine Immobilizer
Intermittent Wipers
Tow Hitch
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Adjustable Steering Wheel
Driver Adjustable Lumbar

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