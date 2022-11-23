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416-766-2277
2013 Ford Focus
ST **6 SPD MANUAL-RECARO LEATHER SEATS-ROOF-NAVI*
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$12,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9353884
- Stock #: W22-450
- VIN: 1FADP3L96DL165571
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-450
- Mileage 190,000 KM
Vehicle Description
CERTIFICATION INCLUDED!! VERY RARE FOCUS ***ST***!! NO ACCIDENTS!! 6 SPEED MANUAL!! POWERFUL 2.0L 4 CYLINDER TURBO!! FULLY LOADED!! BLACK LEATHER RECARO SEATS!! POWER SUNROOF!! NAVIGATION!! HEATED SEATS!! TINTED WINDOWS!! SUMMER AND WINTER 18 INCH RIMS AND TIRES!! VERY WELL MAINTAINED!! CARFAX VERIFIED! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.69%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
Vehicle Features
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