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2013 Ford Focus

190,000 KM

Details Description Features

$12,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2013 Ford Focus

2013 Ford Focus

ST **6 SPD MANUAL-RECARO LEATHER SEATS-ROOF-NAVI*

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2013 Ford Focus

ST **6 SPD MANUAL-RECARO LEATHER SEATS-ROOF-NAVI*

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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190,000KM
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  • Listing ID: 9353884
  • Stock #: W22-450
  • VIN: 1FADP3L96DL165571

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-450
  • Mileage 190,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION INCLUDED!! VERY RARE FOCUS ***ST***!! NO ACCIDENTS!! 6 SPEED MANUAL!! POWERFUL 2.0L 4 CYLINDER TURBO!! FULLY LOADED!! BLACK LEATHER RECARO SEATS!! POWER SUNROOF!! NAVIGATION!! HEATED SEATS!! TINTED WINDOWS!! SUMMER AND WINTER 18 INCH RIMS AND TIRES!! VERY WELL MAINTAINED!! CARFAX VERIFIED! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.69%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Power Windows
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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