$14,888+ tax & licensing
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416-766-2277
2013 Ford Fusion
Titanium **AWD LEATHER-ROOF-NAVI-CAMERA-REMOTE START**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9042298
- Stock #: W22-358
- VIN: 3FA6P0D95DR333157
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-358
- Mileage 140,000 KM
Vehicle Description
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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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