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2013 Ford Mustang

80,000 KM

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$21,880

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2013 Ford Mustang

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V6 Premium

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2013 Ford Mustang

V6 Premium

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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80,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7062830
  • VIN: 1ZVBP8EM8D5202945

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Cream
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 80,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Rear Bench Seat
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Locking/Limited Slip Differential
Convertible Soft Top

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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