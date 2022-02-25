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2013 Ford Mustang

89,000 KM

Details Description Features

$21,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2013 Ford Mustang

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CONVERTIBLE PREMIUM **MUSTANG CLUB OF AMERICA**

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2013 Ford Mustang

CONVERTIBLE PREMIUM **MUSTANG CLUB OF AMERICA**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 8275695
  • Stock #: M22-22
  • VIN: 1ZVBP8EM0D5217682

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # M22-22
  • Mileage 89,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Front Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
Auxiliary Audio Input
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Temporary spare tire
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Convertible Soft Top
Driver Restriction Features

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