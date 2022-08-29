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2013 Ford Mustang

100,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2013 Ford Mustang

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GT 6 SPD-5.0L V8-LEATHER-GLASS ROOF-NAVI-BREMBO!!

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GT 6 SPD-5.0L V8-LEATHER-GLASS ROOF-NAVI-BREMBO!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9033976
  • Stock #: 13 MUSTANG GT
  • VIN: 1ZVBP8CF7D5257763

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 13 MUSTANG GT
  • Mileage 100,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Stability Control
ABS
Front Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Universal Garage Door Opener
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Telematics
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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