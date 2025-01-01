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<p>M37X! SEDAN! AUTO! AWD! SUPER LOW KM! LEATHER SEAT! SUNROOF! NAVI! BACKUP CAMERA!</p><p>LEATHER SEAT! HEATED AND COOLED SEAT! SMART KEYS! PUSH START! HEATED STEERING WHEEL!</p><p>ICE COLD A/C! AND SO MUCH MORE! QUITE A FEW NICE MODIFICATION, BODY KIT, MUFFLER,</p><p>INTERIOR TRIM AND STEERING WHEEL, ALLOY RIMS,ETC, LOCAL ONTARIO CAR WITH CLEAN TITLE!</p><p>DRIVE NICE AND SMOOTH! NICE MUFFLER SOUNDS! AS IS SALE , CERTIFIABLE AT $699 EXTRA!</p><p>APPOINTMENT NEEDED DUE TO TWO OFF SITE PARKING STORAGE LOTS!</p><p>WHYBUYNEW MOTORS LTD</p><p>90 WINTER AVE, SCARBOROUGH,ON, M1K 4M3</p><p>416-356-8118   647-348-5885</p><p>WHYBUYNEW2010@GMAIL.COM</p><p>WHYBUYNEWMOTORS.CA</p>

2013 Infiniti M37

102,500 KM

Details Description Features

$11,888

+ taxes & licensing
Make it Yours

2013 Infiniti M37

Sport

Watch This Vehicle
12740046

2013 Infiniti M37

Sport

Location

Why Buy New Motors

90 Winter Avenue, Toronto, ON M1K 4M3

416-356-8118

  1. 1752182145
  2. 1752182144
  3. 1752182144
  4. 1752182146
  5. 1752182144
  6. 1752182145
  7. 1752182146
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  13. 1752182144
  14. 1752182144
  15. 1752182145
  16. 1752182145
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Sold As Is

This vehicle is being sold "as is", unfit, not e-tested and is not represented as being in a road worthy condition, mechanically sound or maintained at any guaranteed level of quality. The vehicle may not be fit for use as a means of transportation and may require substantial repairs at the purchaser's expense. It may not be possible to register the vehicle to be driven in its current condition.
Sale

$11,888

+ taxes & licensing

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Used
102,500KM
As Is Condition
VIN JN1BY1AR5DM604035

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 102,500 KM

Vehicle Description

M37X! SEDAN! AUTO! AWD! SUPER LOW KM! LEATHER SEAT! SUNROOF! NAVI! BACKUP CAMERA!

LEATHER SEAT! HEATED AND COOLED SEAT! SMART KEYS! PUSH START! HEATED STEERING WHEEL!

ICE COLD A/C! AND SO MUCH MORE! QUITE A FEW NICE MODIFICATION, BODY KIT, MUFFLER,

INTERIOR TRIM AND STEERING WHEEL, ALLOY RIMS,ETC, LOCAL ONTARIO CAR WITH CLEAN TITLE!

DRIVE NICE AND SMOOTH! NICE MUFFLER SOUNDS! AS IS SALE , CERTIFIABLE AT $699 EXTRA!

APPOINTMENT NEEDED DUE TO TWO OFF SITE PARKING STORAGE LOTS!

WHYBUYNEW MOTORS LTD

90 WINTER AVE, SCARBOROUGH,ON, M1K 4M3

416-356-8118   647-348-5885

WHYBUYNEW2010@GMAIL.COM

WHYBUYNEWMOTORS.CA

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Rearview Camera
Front Head Air Bag

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Power Outlet

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Why Buy New Motors

Why Buy New Motors

90 Winter Avenue, Toronto, ON M1K 4M3
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-356-XXXX

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416-356-8118

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$11,888

+ taxes & licensing>

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416-356-8118

2013 Infiniti M37