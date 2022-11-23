$13,480+ tax & licensing
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416-766-2277
2013 Kia Sportage
AWD-EX LUXURY-PANORAMIC ROOF-LEATHER-LOADED
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$13,480
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9353875
- Stock #: W22-517
- VIN: KNDPCCA28D7378880
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-517
- Mileage 150,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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