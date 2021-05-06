Menu
Account
Sign In
Back

2013 Lexus ES 350

119,887 KM

Details Description Features

$18,485

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$18,485

+ taxes & licensing

Great Car Inc.

416-832-7087

Contact Seller
2013 Lexus ES 350

2013 Lexus ES 350

PREMIUM, CERTIFIED, ACCIDENT FREE, IN A1 CONDITION

Watch This Vehicle

2013 Lexus ES 350

PREMIUM, CERTIFIED, ACCIDENT FREE, IN A1 CONDITION

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$18,485

+ taxes & licensing

119,887KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7080586
  • VIN: JTHBK1GG8D2005063

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Tan Leather
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 119,887 KM

Vehicle Description

CERTIFIED, NO ACCIDENTS, PREMIUM VEHICLE, BLUETOOTH, BACKUP CAMERA, SUNROOF, POWER SEATS, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, TWO KEYS, PUSH BUTTON, PREMIUM LEATHER SEATS, IN EXCELLENT CONDITION, WHELL MAINTAINED, VERY CLEAN INSIDE AND OUT, PREMIUM JAPANESE LUXURY VEHICLE, VERY RELIABLE, RUNS SMOOTH, HARD TO FIND IN CONDITION LIKE THIS, 

++NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE++, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE, 

BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK

CALL MINIMUM ONE HOUR PRIOR YOUR APPOINTMENT 

TO CONFIRM YOUR TEST DRIVE APPOINTMENT AND YOU MUST BRING YOUR MASK TO BE ABLE TO TEST DRIVE

TO GET MORE INFO/PICTURES, MAPS, DIRECTIONS, 

FOR MORE DEALS LIKE THIS ONE, GO TO WWW.GREATCAR.CA, 

TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Great Car Inc.

2011 Volkswagen Golf...
 144,886 KM
SOLD + tax & lic
2017 Honda Accord LX...
 63,375 KM
SOLD + tax & lic
2014 BMW 3 Series SOLD
 0 KM
SOLD + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery
Exchange Policy
Additional Options from Great Car Inc.
Refund Policy
Video Calls

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Great Car Inc.

Great Car Inc.

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

Call Dealer

416-832-XXXX

(click to show)

416-832-7087

Quick Links
Directions Website Inventory