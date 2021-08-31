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2013 Lexus ES 350

124,113 KM

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2013 Lexus ES 350

2013 Lexus ES 350

ES, CERTIFIED, NEW TIRES, NO ACCIDENTS, LOW KMS

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2013 Lexus ES 350

ES, CERTIFIED, NEW TIRES, NO ACCIDENTS, LOW KMS

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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124,113KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7901787
  • VIN: JTHBK1GG8D2005063

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Tan Leather
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 124,113 KM

Vehicle Description

NO ACCIDENTS, BRAND NEW TIRES, LEATHER, SUNROOF, POWER SEATS, HEATED SEATS, TINTED WINDOWS, IN EXCELLENT CONDITION,  RUNS LIKE BRAND NEW, BLUETOOTH, BACKUP CAMERA, ALUMINUM RIMS, ALL SEASON BRAND NEW TIRES, 

++NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE++, 

FINANCING AVAILABLE, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE, 

BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK

CALL MINIMUM ONE HOUR PRIOR YOUR APPOINTMENT 

TO CONFIRM YOUR TEST DRIVE APPOINTMENT AND YOU MUST BRING YOUR MASK TO BE ABLE TO TEST DRIVE

TO GET MORE INFO/PICTURES, MAPS, DIRECTIONS, 

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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Lumbar Support
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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