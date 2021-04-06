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2013 Mercedes-Benz M-Class

118,223 KM

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2013 Mercedes-Benz M-Class

2013 Mercedes-Benz M-Class

ML 350 BlueTEC,AWD,PAN.ROOF,CAM, NAVI,CERTIFIED

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2013 Mercedes-Benz M-Class

ML 350 BlueTEC,AWD,PAN.ROOF,CAM, NAVI,CERTIFIED

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$22,885

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118,223KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6909654
  • VIN: 4JGDA2EB6DA171142

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 118,223 KM

Vehicle Description

NO ACCIDENTS, CERTIFIED, NAVIGATION, PANORAMIC DUAL ROOF, ALL WHEEL DRIVE, BLIND SPOT ASSIST, HEATING STEERING WHEEL, BACKUP CAMERA, COLLISION WARNING SYSTEM, HEATED SEATS, LEATHER SEATS, BLUETOOTH, 19 INCH ALUMINUM RIMS, WELL MAINTAINED, IN EXCELLENT CONDITION, RUNS GREAT, GREAT ON GAS, VERY RELIABLE GERMAN DIESEL ENGINE,

++NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE++, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE, 

BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK

CALL MINIMUM ONE HOUR PRIOR YOUR APPOINTMENT 

TO CONFIRM YOUR TEST DRIVE APPOINTMENT AND YOU MUST BRING YOUR MASK TO BE ABLE TO TEST DRIVE

TO GET MORE INFO/PICTURES, MAPS, DIRECTIONS, 

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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

 

 

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Trailer Hitch
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Proximity Key
Push Button Start
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Privacy Glass
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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