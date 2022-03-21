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Auto Gallery
416-633-0000
2013 Porsche Cayenne
2013 Porsche Cayenne
V6 AWD
Location
Auto Gallery
155 Champagne Dr, Unit #7, Toronto, ON M3J 2C6
416-633-0000
$20,900
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230,103KM
Used
- Listing ID: 8810153
- Stock #: AUTO853
- VIN: WP1AA2A2XDLA03276
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Transmission Automatic
- Mileage 230,103 KM
Vehicle Description
ALL OUR VEHICLES ARE PRE-INSPECTED PRIOR TO PURCHASE & THEY ARE CERTIFIABLE & IN A HEALTHY CONDITION. MAJORITY OF OUR VEHICLES ARE PURCHASED FROM A COMBINATION OF TRADE-INS, STRAIGHT BUYS OR PURCHASED DIRECTLY FROM OTHER DEALERS. WE GIVE OUR CLIENTS THE OPTION OF PURCHASING A VEHICLE AS-IS & HAVING IT CERTIFIED AT A SERVICE SHOP OF THEIR CHOICE. IF A CLIENT WOULD LIKE AUTO GALLERY TO LOOK AFTER THE SAFETY CERTIFICATION WE WILL GLADLY HAVE THE VEHICLE CERTIFIED BY A PROFESSIONAL, LICENSED & REGISTRED SERVICE SHOP AT WHICH POINT AUTO GALLERY WILL BE RESPONSIBLE FOR ANY SAFETY RELATED ITEMS FOR 36 DAYS OR 1,500 KILOMETERS FROM THE DATE OF CERTIFICATION, THEREFORE & AS PER OMVIC REGULATIONS WE ARE REQUIRED TO DECLARE THE FOLLOWING DISCLOSURE IF A CLIENT WISHES TO PURCHASE THIS VEHICLE AS-IS & NOT CERTIFIED: THIS VEHICLE IS SOLD UNFIT. IT IS NOT CERTIFIED & NOT DRIVEABLE. SAFETY CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR A FLAT FEE OF $699.00. TAX & LICENSING FEES ARE EXTRA.
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