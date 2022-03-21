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2013 Porsche Cayenne

230,103 KM

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155 Champagne Dr, Unit #7, Toronto, ON M3J 2C6

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230,103KM
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  • Listing ID: 8810153
  • Stock #: AUTO853
  • VIN: WP1AA2A2XDLA03276

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Transmission Automatic
  • Mileage 230,103 KM

Vehicle Description

JUST ARRIVED... MORE PICTURES & DETAILS COMING SOON...


ALL OUR VEHICLES ARE PRE-INSPECTED PRIOR TO PURCHASE & THEY ARE CERTIFIABLE & IN A HEALTHY CONDITION. MAJORITY OF OUR VEHICLES ARE PURCHASED FROM A COMBINATION OF TRADE-INS, STRAIGHT BUYS OR PURCHASED DIRECTLY FROM OTHER DEALERS. WE GIVE OUR CLIENTS THE OPTION OF PURCHASING A VEHICLE AS-IS & HAVING IT CERTIFIED AT A SERVICE SHOP OF THEIR CHOICE. IF A CLIENT WOULD LIKE AUTO GALLERY TO LOOK AFTER THE SAFETY CERTIFICATION WE WILL GLADLY HAVE THE VEHICLE CERTIFIED BY A PROFESSIONAL, LICENSED & REGISTRED SERVICE SHOP AT WHICH POINT AUTO GALLERY WILL BE RESPONSIBLE FOR ANY SAFETY RELATED ITEMS FOR 36 DAYS OR 1,500 KILOMETERS FROM THE DATE OF CERTIFICATION, THEREFORE & AS PER OMVIC REGULATIONS WE ARE REQUIRED TO DECLARE THE FOLLOWING DISCLOSURE IF A CLIENT WISHES TO PURCHASE THIS VEHICLE AS-IS & NOT CERTIFIED: THIS VEHICLE IS SOLD UNFIT. IT IS NOT CERTIFIED & NOT DRIVEABLE. SAFETY CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR A FLAT FEE OF $699.00. TAX & LICENSING FEES ARE EXTRA.


EXTENDED WARRANTY IS AVAILABLE FOR PURCHASE FOR ANY VEHICLE REGARDLESS OF THE AGE OR MILEAGE. ALL TYPES OF CREDIT APPLICATIONS ARE ACCEPTED WITH GUARANTEED APPROVAL (SOME TERMS & CONDITIONS MAY APPLY). FLEXIBLE & OPEN LOAN FINANCING IS AVAILABLE FOR 2011 MODEL YEAR OR NEWER (OAC & APR). FINANCING FOR OLDER VEHICLES ARE AVAILABLE THROUGH PRIVATE FINANCE COMPANIES ONLY (OAC & APR). FINANCE & LIEN REGISTRATION FEES MAY APPLY.


NO HAGGLES, NO HASSLES & SIMPLY OUR BEST PRICE UP FRONT. AUTO GALLERY IS AN OMVIC REGISTERED DEALER & A PROUD MEMBER OF UCDA & CAR-FAX CANADA & CUSTOMER SATISFACTION IS OUR ONE & ONLY TOP PRIORITY. PLEASE VISIT OUR WEBSITE www.AUTOGALLERYINC.ca TO VIEW THE ENTIRE INVENTORY OR DROP BY OUR INDOOR SHOWROOM AT 155 CHAMPAGNE DRIVE, UNIT #7, TORONTO, ONTARIO. M3J 2C6. TEL: 416.633.0000.

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