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416-766-2277
2013 Toyota Avalon
XLE **LEATHER-ROOF-NAVI-CAM-2 SETS OF WHEELS**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$18,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9243415
- Stock #: W22-430
- VIN: 4T1BK1EB6DU007743
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W22-430
- Mileage 140,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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