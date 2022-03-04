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2013 Toyota Sienna

115,000 KM

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$19,888

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2013 Toyota Sienna

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L 7 PASSENGER-1 OWNER-CERTIFIED-FINANCE-3.5L V6!!

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
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  • Listing ID: 8550824
  • VIN: 5TDZK3DC4DS333618

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 115,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Floor mats
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Temporary spare tire
Rear Defrost
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar
Wheel Locks
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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