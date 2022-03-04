$19,888+ tax & licensing
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416-766-2277
2013 Toyota Sienna
L 7 PASSENGER-1 OWNER-CERTIFIED-FINANCE-3.5L V6!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$19,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8550824
- VIN: 5TDZK3DC4DS333618
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Mileage 115,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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