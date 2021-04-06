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2014 Chevrolet Corvette

37,000 KM

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$59,780

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2014 Chevrolet Corvette

2014 Chevrolet Corvette

Z51 PERFORMANCE-2LT-7 SPEED-HUD-CAMERA-GROUND FX

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2014 Chevrolet Corvette

Z51 PERFORMANCE-2LT-7 SPEED-HUD-CAMERA-GROUND FX

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

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37,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6884523
  • Stock #: W21-148
  • VIN: 1G1YJ2D71E5123344

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 37,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

Z51 PERFORMANCE-2LT-7 SPEED-HUD-CAMERA-GROUND FX
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
HID Headlights
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Locking/Limited Slip Differential
Back-Up Camera
Heads-Up Display
Telematics
Navigation from Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Targa Roof
Bluetooth Connection

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