Menu
Account
Sign In
Back

2014 Chevrolet Corvette

27,000 KM

Details Description Features

$63,880

+ tax & licensing
Make it Yours
$63,880

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2014 Chevrolet Corvette

2014 Chevrolet Corvette

CONVERTIBLE-Z51 PERF-2LT-NAVI-CAMERA-7 SPEED-27KM

Watch This Vehicle

2014 Chevrolet Corvette

CONVERTIBLE-Z51 PERF-2LT-NAVI-CAMERA-7 SPEED-27KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$63,880

+ taxes & licensing

27,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7135264
  • Stock #: W21-204
  • VIN: 1G1YJ3D72E5113895

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 27,000 KM

Vehicle Description

**YOUR SPORTS CAR HEADQUARTERS**!!

**POUND FOR POUND THE BEST SPORTS CAR YOUR HARD EARNED DOLLAR CAN BUY**!

DROP TOP FUN IN THE SUN! CHEAPEST CONVERTIBLE C7 IN ONTARIO!

CHECK OUT THIS ONE SEXXXY SPORTS CAR! HAVE SOME FUN WHILE CRUISING IN THIS STEALTHY CORVETTE CONVERTIBLE! BUY WITH CONFIDENCE! 1 OWNER PURCHAED NEW! LOCAL ONTARIO CAR! NO ACCIDENTS! CLEAN CARFAX! CARFAX VERIFIED! THIS VETTE IS PRACTICALLY BRAND NEW WITH ONLY 28,000 KM!

SLEEK AND SPORTY CYBER GREY METALLIC ON BLACK LEATHER! BLACK CONVERTIBLE SOFT TOP! Z51 PERFORMANCE PACKAGE! UPGRADED FLOWMASTER PERFORMANCE EXHAUST! 6.2L V8! 7 SPEED MANUAL WITH REV MATCH! HEADS UP DISPLAY! FACTORY PERFORMANCE BRAKES! KEYLESS ENTRY! ON STAR WITH FACTORY NAVIGATION! BACK UP CAMERA! BOSE PREMIUM SOUND! BLUETOOTH! CARBON FLASH Z51 SPOILER AND MIRRORS! HEATED AND COOLED SEATS! FULL POWER OPTIONS! AND SO MUCH MORE!

**CARFAX LINK DOWN BELOW**!!

https://vhr.carfax.ca/?id=cfnOhwSzI5uTKTzLG2KkF7kMmv5UJuID

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?  **WHOLESALE VALUE BASED PRICING**

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

TAKE ADVANTAGE OF OUR WHOLESALE VALUE BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?  THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C!  WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!  CAMARO, CHALLENGER, CORVETTE, CHARGER, MUSTANG AVAILABLE.

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

CONVERTIBLE-Z51 PERF-2LT-NAVI-CAMERA-7 SPEED-27KM
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
HID Headlights
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Locking/Limited Slip Differential
Back-Up Camera
Heads-Up Display
Telematics
Navigation from Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Convertible Soft Top
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2005 Ford Mustang GT...
 200,000 KM
$10,880 + tax & lic
2021 Chevrolet Corve...
 1,211 KM
$131,980 + tax & lic
2019 Chevrolet Corve...
 4,665 KM
$74,880 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory