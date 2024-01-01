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2014 Dodge Charger

160,000 KM

Details Description Features

$9,999

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2014 Dodge Charger

POLICE PACKAGE-ALLOY WHEELS-FULL SERVICE HISTORY

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2014 Dodge Charger

POLICE PACKAGE-ALLOY WHEELS-FULL SERVICE HISTORY

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
160,000KM
VIN 2C3CDXAG6EH217615

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Stock # W24-224
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

THE LAST OF IT'S KIND! THE PERFECT COMBINATION OF A ROBUST MUSCLE CAR AND FULL SIZE SEDAN! CHECK OUT THIS MEAN LOOKING DODGE CHARGER! SLEEK & SPORTY! BUY WITH CONFIDENCE! JUST IN! DIRECT FROM THE ONTARIO PROVINCIAL POLICE! CLEAN TITLE! CARFAX VERIFIED! FULL SERVICE RECORDS! VERY CLEAN INSIDE & OUT!

FINISHED IN GRANITE CRYSTAL METALLIC ON BLACK CLOTH INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.6L PENSTAR V-6CYL! AUTOMATIC PARK ASSIST! ALLOY WHEELS! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Keyless Start

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights

Media / Nav / Comm

CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Seating

Cloth Seats
Power Driver Seat

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

MP3 Capability
Knee Air Bag
Conventional Spare Tire

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