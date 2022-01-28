$13,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2014 Dodge Charger
V6 **CUSTOM WHEELS-TINTED-CERTIFIED-FINANCE**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$13,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8235171
- VIN: 2C3CDXAG4EH259314
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 0 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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