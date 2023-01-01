Menu
Account
Sign In
Back

2014 Dodge Charger

117,000 KM

Details Description Features

$13,777

+ tax & licensing
Make it Yours
$13,777

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2014 Dodge Charger

2014 Dodge Charger

V6 **1 OWNER-NO ACCIDENTS-CERTIFIED-WE FINANCE**

Watch This Vehicle

2014 Dodge Charger

V6 **1 OWNER-NO ACCIDENTS-CERTIFIED-WE FINANCE**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Contact Seller

$13,777

+ taxes & licensing

117,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9595432
  • Stock #: 14 CHARGER BLUE
  • VIN: 2C3CDXAG9EH208214

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 14 CHARGER BLUE
  • Mileage 117,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE !!

1 OWNER GOVERNMENT CAR!! NO ACCIDENTS! ALL ORIGINAL!! CARFAX VERIFIED!! FULL SERVICE HISTORY!! ***DETECTIVE'S CAR***

FINISHED IN JAZZ BLUE PEARLCOAT ON BLACK INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.6L V6 POWER!! HEAVY DUTY POLICE PACKAGE!! FULL POWER OPTIONS!! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! ALLOYS!! CENTER CONSOLE!! FULL CARPETING AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **7.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
CD Player
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Defrost
Cloth Seats
Power Driver Seat
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Knee Air Bag
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2012 Dodge Grand Car...
 50,000 KM
$16,500 + tax & lic
2014 Dodge Charger V...
 117,000 KM
$13,777 + tax & lic
2016 Honda Civic Sed...
 139,000 KM
$15,777 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory