$13,777+ tax & licensing
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416-766-2277
2014 Dodge Charger
V6 **1 OWNER-NO ACCIDENTS-CERTIFIED-WE FINANCE**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$13,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9595432
- Stock #: 14 CHARGER BLUE
- VIN: 2C3CDXAG9EH208214
Vehicle Details
- Exterior Colour Dark Blue
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # 14 CHARGER BLUE
- Mileage 117,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
Vehicle Features
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