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2014 Dodge Grand Caravan

SE, CERT, 6 MO WARR, NO ACCDNT, LOW KMS

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2014 Dodge Grand Caravan

SE, CERT, 6 MO WARR, NO ACCDNT, LOW KMS

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

Contact Seller

$8,485

+ taxes & licensing

  • 122,353KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4884276
  • VIN: 2C4RDGBGXER456065
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Flex Fuel
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
7

Certified

This vehicle is Safety Certified.

SE, 7 PASSENGERS, LOW KMS, CERTIFIED, 6 MO WARRANTY, NEW TIRES, NEW BRAKES, DRIVERS SHIELD WARRANTY FROM LUBRICO, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, VERY CLEAN, NO ACCIDENTS, NO ISSUES, NEW BRAKES, RUNS LIKE BRAND NEW CAR, 

NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 FOR MORE INFO  (NO TEST DRIVE COVID 19, CALL FOR INFORMATION)

TO GET MORE INFO/PICTURES, MAPS, DIRECTIONS, 

FOR MORE DEALS LIKE THIS ONE, GO TO WWW.GREATCAR.CA, 

TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Third Passenger Door
  • Fourth Passenger Door
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Lumbar Support
Warranty
  • Warranty Included
Trim
  • Woodgrain Interior Trim
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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