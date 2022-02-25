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2014 Dodge Grand Caravan

97,000 KM

Details Description Features

$14,888

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2014 Dodge Grand Caravan

2014 Dodge Grand Caravan

SE-CAPTAIN CHAIR STOW & GO

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2014 Dodge Grand Caravan

SE-CAPTAIN CHAIR STOW & GO

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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97,000KM
Used
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  • Listing ID: 8324979
  • Stock #: M22-30
  • VIN: 2C4RDGBG8ER345756

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # M22-30
  • Mileage 97,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Daytime Running Lights
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Cloth Seats
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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