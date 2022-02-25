$14,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2014 Dodge Grand Caravan
SE-CAPTAIN CHAIR STOW & GO
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8324979
- Stock #: M22-30
- VIN: 2C4RDGBG8ER345756
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # M22-30
- Mileage 97,000 KM
Vehicle Description
LOAD UP THE FAMILY AND ENJOY YOUR ROAD TRIP!!!!
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? ***1 OWNER!!! NO ACCIDENTS!! CARFAX VERIFIED!!!***
CANADA'S FAVORITE MINIVAN! BUY WITH CONFIDENCE! ONLY 97,000KM! FINISHED IN BRIGHT WHITE ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.6L V-6CYL! AUTOMATIC! 7 PASSENGER FULL STOW & GO SEATING! DUAL SLIDING DOORS! VERY WELL MAINTAINED! READY FOR YOUR FAMILY!! NICE, CLEAN & READY TO GO!
TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.