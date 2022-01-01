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2014 Ford Explorer

177,891 KM

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XLT, NAVI, AWD, BCK CAM, 7 PASSENGERS, NO ACCIDEN

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2014 Ford Explorer

XLT, NAVI, AWD, BCK CAM, 7 PASSENGERS, NO ACCIDEN

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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177,891KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8109670
  • VIN: 1FM5K8D87EGB29488

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 177,891 KM

Vehicle Description

ALL WHEEL DRIVE, 7 PASSENGERS, XLT, NAVIGATION GPS, HEATED SEATS, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, CERTIFIED, NO ACCIDENTS, RUNS GREAT, NO ISSUES, IN EXCELLENT CONDITION, MAINTENANCE RECORDS, 7 PASSENGERS, LOTS OF CARGO SPACE, POWERFUL AND SAFE, RUNS GREAT, RELIABLE ENGINE, SERVICE RECORDS, 

++NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE++, 

FINANCING AVAILABLE, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE, 

BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK

CALL MINIMUM ONE HOUR PRIOR YOUR APPOINTMENT 

TO CONFIRM YOUR TEST DRIVE APPOINTMENT AND YOU MUST BRING YOUR MASK TO BE ABLE TO TEST DRIVE

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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

 

Vehicle Features

XLT
AWD
NAVIGATION
BACKUP CAM
BLACK
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Trailer Hitch
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Heated Seats
Split Rear Seat
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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