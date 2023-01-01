$13,888+ tax & licensing
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416-766-2277
2014 Ford Fiesta
ST TURBO-6 SPD MANUAL-RECARO SEATS-RIMS-SUNROOF!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$13,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10029669
- Stock #: 14 FIESTA
- VIN: 3FADP4GX5EM119227
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Stock # 14 FIESTA
- Mileage 140,000 KM
Vehicle Description
CERTIFICATION INCLUDED!! VERY RARE FIESTA ***ST*** 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION!! POWERFUL 1.6L 4 CYLINDER TURBO!! FULLY LOADED!! HEATED RECARO SEATS!! POWER SUNROOF!! BLUETOOTH! SUMMER AND WINTER TIRES ON UPGRADED 16 INCH ALLOYS!! VERY WELL MAINTAINED!! **BRAND NEW CLUTCH** CARFAX VERIFIED! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **8.69%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
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