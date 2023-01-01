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2014 Ford Fiesta

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ST TURBO-6 SPD MANUAL-RECARO SEATS-RIMS-SUNROOF!!

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140,000KM
Used
  • Listing ID: 10029669
  • Stock #: 14 FIESTA
  • VIN: 3FADP4GX5EM119227

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 14 FIESTA
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

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301 WESTON ROAD

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